GF Vip, concorrenti messi al corrente della guerra in Ucraina: le reazioni dei gieffini.

La redazione del GF Vip ha deciso di mettere al corrente i concorrenti sulla guerra esplosa in Ucraina per mano della Russia. I Vipponi, com’è normale che sia, sono apparsi sconvolti dalla notizia.

GF Vip: concorrenti messi al corrente della guerra

Il 24 febbraio 2022, la Russi ha deciso di dichiarare guerra all’Ucraina. Il conflitto è iniziato intorno alle 4 del mattino ora locale ed è stato un pessimo risveglio per la popolazione mondiale. Mentre Rai1 ha deciso di interrompere gran parte dei programmi in onda per mandare speciali del Tg, Mediaset non ha toccato i palinsesti. Nonostante tutto, la redazione del GF Vip ha deciso di mettere al corrente i concorrenti sulla guerra in atto in Ucraina.

La scelta è stata comunicata dai canali social del reality più spiato d’Italia.

Il comunicato del GF Vip

Sul cominicato che lo staff di Alfonso Signorini ha diffuso sui social si legge:

“Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina”.

Fino ad oggi, in oltre 20 anni di messa in onda, la produzione del reality ha informato i gieffini in merito a situazioni esterne in due sole occasioni: l’esplosione della pandemia da Covid-19 e la guerra attualmente in atto.

La reazione dei concorrenti

Com’è normale che sia, davanti alla notizia del conflitto in Ucraina, i concorrenti del GF Vip hanno sgranato gli occhi. Davide Silvestri e Barù, subito dopo, hanno preferito sfogare la tensione facendo un po’ di sport.

Gli altri sono scesi nel silenzio assoluto. Quanti erano collegati con canale 55 del digitale terrestre non hanno mai assistito ad una moria di voci come in questa occasione.