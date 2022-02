GF Vip, confronto tra Katia, Soleil, Miriana e Manila: “È cattiveria”

Nel corso della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Katia, Soleil, Miriana e Manila

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 24 febbraio con la quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito a un confronto tra Katia, Soleil, Miriana e Manila. Ecco cosa è successo.

Katia Ricciarelli, la quarantaquattresima puntata del GF Vip

Nel corso della quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Katia, Soleil, Miriana e Manila. Le quattro vip sono state chiamate in Mystery Room per confrontarsi su quanto accaduto.

“Mi sono sentita davvero utilizzata in tutta questa strategia”, ha affermato Manila Nazzaro. Sempre riferendosi a Katia Ricciarelli, l’ex Miss Italia ha affermato: “La persona che mi ha deluso di più è lei”.

Katia Ricciarelli, il rapporto con Manila Nazzaro

“Io e Katia abbiamo avuto un rapporto fortissimo e sentire quelle parole, vipera, fai la ragazzina, hai fatto solo Miss Italia, mi sono sentita minimizzata. Io credo che denigrare continuamente quello che io sono sia crudele perché io ho sofferto“, ha proseguito Manila Nazzaro.

Katia Ricciarelli dal suo canto ha proseguito: “Come fai a dire che non ti ho difesa con Kabir? Se dici che sono sempre stata bugiarda ora cosa vuoi?“.

Katia Ricciarelli, le parole di Miriana Trevisan

“Io e Katia siamo sempre state le più sincere. Manila e Miriana spesso e volentieri tendete a giudicare gli altri mentre voi vi ritenete sempre giuste“, ha commentato Soleil Sorge.

Miriana Trevisan dal suo canto ha aggiunto: “Quella che ha Katia è cattiveria: loro in camera nostra non ci sono mai state e fin dall’inizio hanno giudicato cose che le venivano riferite. Io per un mese e mezzo sono tata in camera sua ad aiutarla perché ho massimo rispetto per le persone più anziane“.

“La cattiveria è di Miriana, dice di avermi aiutata e poi subito dopo mi ha votata“, ha quindi commentato la Ricciarelli.