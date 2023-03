GF Vip, Daniele Dal Moro contro gli autori: "Come insabbiare una porcata"

L’ultima puntata del GF Vip si è aperta con una specie di monologo di Alfonso Signorini sulla squalifica di Daniele Dal Moro. Quest’ultimo non ha accettato le sue parole e si è scagliato contro gli autori.

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip a causa di un comportamento troppo aggressivo nei riguardi di Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ha iniziato l’ultima puntata parlando proprio di quanto accaduto in Casa, ma il simpatico veneto non ha apprezzato le parole del conduttore e si è scagliato contro gli autori. Signorini ha così spiegato la squalifica di Daniele:

“Nello scherzo fra Daniele e Oriana si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo , accompagnato da alcune parole. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, c’è stata la squalifica. Non è che ci piaccia squalificare le persone, soprattutto una persona sensibile come Daniele”.

Poi, rivolgendosi direttamente ad Oriana, Signorini ha proseguito:

“Purtroppo la tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando. Quando Daniele si è fatto insistente a toglierti il trucco, hai detto ‘lasciami, non mi piace, mi fai male’. Quelle immagini hanno davvero preoccupato ed erano delle brutte immagini da vedere. Noi conosciamo Daniele sappiamo che non è così, ma credimi che quelle immagini erano bruttissime. Era un dato molto sensibile. Il fatto lo hai poi raccontato agli altri vipponi e anche lì lo raccontavi come una persona a cui non piacciono quei modi forti. Oriana le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che è colpa tua, ma certamente la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo”.