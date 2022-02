Gf Vip, Delia sempre più vicina ad Antonio: lo sfogo del gieffino

"Devo passare per il burattino, il giocattolino che sta lì?": non ci sta Antonio Medugno, che ha criticato i comportamenti di Delia nei suoi confronti.

“Cosa vuoi che dica? È un gran figo, ma lo sto ancora conoscendo. Vedremo”. Con queste parole Delia Duran, new entry del Grande Fratello Vip ma già finalista del reality, ha commentato il suo avvicinamento ad Antonio Medugno, il giovane modello che suoi social vanta migliaia di follower e visualizzazioni.

Solo 23 anni e già tanta voglia di farsi conoscere: Antonio non nega il fascino di Delia, ma non nasconde neppure la rabbia per alcuni comportamenti. Il nuovo gieffino, infatti, è convinto che Delia tornerà con il marito una volta finita l’esperienza a Cinecittà. Per questo motivo, non ha la benché minima intenzione di essere usato. Non vuole che Delia possa giocare con i suoi sentimenti e così si è sfogato chiacchierando con Davide Silvestri.

Gf Vip, Delia Duran sempre più vicina ad Antonio Medugno

Il grande pubblico ha imparato a conoscere Delia Duran prima ancora che facesse il suo ingresso nella casa pià spiata e chiacchierata d’Italia. L’amore travagliato con Alex Belli (e il triangolo con Soleil Sorge) hanno alimentato per settimane le pagine della cronaca rosa nostrana e ancora si parla di loro. La modella venezuelana ha deciso di mettersi in gioco all’interno della casa del Gf Vip, sperando che fuori il marito facesse chiarezza sui suoi sentimenti.

A essere andata in confusione, tuttavia, sarebbe proprio Delia.

La moglie dell’attore di Centovetrine, infatti, ha più volte ribadito di voler chiudere la sua relazione. Alex sembra non voler proprio fare a meno di Soleil, con la quale c’è un’innegabile e profonda sintonia. Non solo: nella casa di Cinecittà Delia non smette di guardarsi intorno e ad averla affascinata sarebbe la new entry Antonio Medugno.

Il rapporto tra Delia e Antonio

Delia ha già ballato (in modo molto sensuale) con Antonio, non ha tralasciato gli apprezzamenti nei suoi confronti e non sarebbero mancate neppure le proposte più hot. Il giovane vippone napoletano non nega il fascino della Duran, ma non sono mancate neppure le critiche.

Nonostante Delia si dica convinta di chiudere la love story con Alex, non è ancora detta l’ultima parola. Alcuni colpi di scena o nuove soprese potrebbero ribaltare le carte in tavola. Una volta finita l’esperienza da gieffina, in molti sono convinti che Delia e Alex torneranno a vivere il loro amore, a dispetto delle tante parole dette nelle ultime settimane. A esserne convinto è lo stesso Antonio, che non accetta alcuni comportamenti di Delia nei suoi confronti.

Antonio critica Delia: le sue parole

Stando a quanto emerso dalle sue parole, Delia sarebbe interessata ad avere un rapporto aperto con Antonio e il marito Alex. Medugno, tuttavia, non ci sta.

Ne ha parlato con Davide, il quale ha sottolineato: “Fa qualcosa così e poi torneranno comunque insieme. Questo era già scritto. Non è una novità, infatti non è che ci sorprende, capito? Poteva succedere subito, prima settimana, non dopo quattro mesi. Devi andare avanti quattro mesi a dire: “Sei la donna della mia vita?”“.

Non si è fatta attendere la risposta di Antonio: “Mi hanno chiesto: “Non ci vedi niente con lei un domani?”. Che vedo? Lei ha conosciuto una persona matura, chissà. Ma è pazza. Ma poi andiamo in sauna e ti dico: “Hai intenzione di tornare”. “Io sì, lo amo”. Allora io faccio il mongoloide di mezzo? No, stai scherzando?“.

Quindi ha aggiunto: “Devo passare per il burattino, il giocattolino che sta lì? Perché lei ieri mi fa… Non l’avesse detto: “Io sto giocando”. Ci casco. Ma tu mi dici: “Occhio per occhio, dente per dente”. No, assolutamente no“.