GF Vip, Delia e Nathalie hanno preso in giro Jessica per la celiachia? Il dettaglio notato dai fan

I fan hanno notato un dettaglio che ha scatenato la polemica. Delia e Nathalie hanno davvero preso in giro Jessica perché soffre di celiachia?

Jessica presa in giro da Delia e Nathalie?

Alcuni atteggiamenti di Delia Duran e Nathalie Caldonazzo nei confronti di Jessica Selassié hanno fatto arrabbiare i fan.

Le due concorrenti sembrano aver preso in giro la principessa perché soffre di celiachia. Per festeggiare San Valentino, il Grande Fratello ha deciso di proporre ai concorrenti una prova speciale. Le coppie avrebbero dovuto mangiare nel minor tempo possibile 10 Mikado, ritrovandosi in questo modo labbra contro labbra. Jessica Selassié è celiaca, per cui non ha potuto partecipare al gioco. Di conseguenza Nathalie ha giocato con Barù. I commenti velenosi fatti dalle due concorrenti, una volta finita la prova, non sono piaciuti.

I commenti contro Jessica

I fan si sono molto arrabbiati per i commenti di Delia e Nathalie nei confronti della principessa. “La nostra Jessi, non ha potuto farla…” ha commentato in modo maliziosa Delia. “Mamma…come stava? Malissimo eh? Si? Quando guardava?” ha continuato Nathalie. Sui social le due concorrenti sono state accusate di aver mostrato una cattiveria gratuita contro Jessica e la patologia di cui soffre, che non è sicuramente un capriccio.