GF Vip, fan chiedono la squalifica di Donnamaria: spunta un video

Edoardo Donnamaria potrebbe essere squalificato dal GF Vip: questo, almeno, è quanto si augurano alcuni fan che hanno reso virale un video piuttosto imbarazzante. Nel filmato si sentono tutte le frasi shock pronunciate dal Vippone nei mesi scorsi.

GF Vip: i fan chiedono la squalifica di Donnamaria

Dopo la decisione di Berlusconi di cancellare le repliche del GF Vip a causa delle troppe parolacce dette in diretta, il video che vede come protagonista Edoardo Donnamaria potrebbe rappresentare un altro problema per Alfonso Signorini. I fan hanno costruito un filmato ad hoc per chiedere la squalifica del concorrente.

Spunta un video imbarazzante

“Siamo tutti indignati dal comportamento di Edoardo di questi mesi! Peggiorato in modo evidente nelle ultime settimane, con atteggiamenti aggressivi fisici verso Antonella e verbali anche verso altre persone“, hanno scritto i fan a didascalia del video. Nel filmato si sentono tutte le frasi too much pronunciate da Donnamaria contro Antonella e altri concorrenti.

Donnamaria verrà squalificato?

Donnamaria verrà squalificato? Molto probabilmente no. Al massimo, Alfonso Signorini potrebbe decidere di richiamarlo all’ordine, rimproverandolo per le cadute di stile. Ad un passo dalla finale è difficile, se non impossibile, vedere un concorrente eliminato per un comportamento che, tra l’altro, è stato ‘coperto’ nel tempo.