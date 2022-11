GF Vip, Sofia Giaele De Donà pronta ad abbandonare il reality per stare vicino al marito Brad.

Sofia Giaele De Donà, al termine dell’ultima puntata del GF Vip, si è detta pronta ad abbandonare il gioco. La Vippona è estremamente preoccupata per il marito Bradford Beck.

GF Vip: Giaele pronta ad abbandonare per Brad

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Sofia Giaele De Donà ha ricevuto una sorpresa da suo padre.

L’uomo le ha fatto un discorso chiaro, rivelando anche che il papà di suo marito Bradford Back è in gravi condizioni. “Ti saluta tanto anche la famiglia di Bradford Beck, lui ovviamente è molto preoccupato. Larry purtroppo si è aggravato. Lo stanno raggiungendo pasquale e Carolina. Tutti gli altri invece stanno benissimo. Comunque vorrebbe averti al suo fianco, perché ha bisogno di te. Non è venuto qui perché lo conosci. Lui ci tiene molto alla sua privacy.

Ci sentiamo costantemente con lui. Ok che un po’ si è indispettito per ciò che ha visto. Però ti ha mandato una bella lettera concentrati su questa. Io devo chiedergli scusa da parte tua? Parlagli tu in inglese da qui. Adesso lascia stare l’amore libero e vai avanti. E tranquilla, Brad c’è, è chiaro poi che ti aspetta il prima possibile“, ha dichiarato il padre di Giaele. Dopo queste parole la Vippona è andata in crisi.

GF Vip: lo sfogo di Giaele

Giaele, parlando con Antonino, ha ammesso di essere pronta ad abbadonare il GF Vip. Ha dichiarato:

“Hai sentito cosa ha detto mio padre? Sì è mio suocero che non sta bene. Però ha proprio detto che sta peggio di prima. Adesso devo capire quanto è grave la situazione di mio suocero. Mio papà mi ha detto che lui sta molto male. Cos’ha? La vecchiaia ha 90 e passa anni. Domani mattina come prima cosa andrò in confessionale e chiedere dei chiarimenti. Sono certa che mi spiegheranno tutto quello che sta succedendo”.

Giaele teme che il padre di suo marito possa morire.

Se ciò dovesse accadere, lei vuole stare vicino a Brad.

La decisione di Giaele De Donà

La Vippona chiederà al GF Vip notizie sul suocero, dopo di che prenderà una decisione. Ha dichiarato: