GF Vip, Giaele smaschera Antonella: "Questo è il suo piano"

Dopo l’ennesima lite di Antonella Fiordelisi al GF Vip, Giaele De Donà l’ha smascherata.

La Vippona è convinta che la coinquilina abbia un piano preciso, volto a rovinare il rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi ha animato la casa del GF Vip con scontri al vetriolo. La Vippona si è scagliata soprattutto contro Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che questa volta non si sono fatti trovare impreparati. I due hanno replicato a tono ad ogni sua frecciatina, anche se la fidanzata di Edoardo Donnamaria non ha compreso pienamente il senso delle loro parole.

Tutti i concorrenti hanno assistito alle discussioni, ma soltanto Giaele De Donà è riuscita a smascherare Antonella.

Parlando con Edoardo e Micol, Giaele ha dichiarato:

“Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cose le danno fastidio e non poco ragazzi. Lei sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come sono forti i Donnalisi e si è detta ‘adesso arrivano questi e c’è la concorrenza ’. Non avete fatto caso che vi attacca sempre su questa cosa della vostra coppia? Ogni volta cerca di separarvi. Ti dice che lei vuole altri. E ti vuole far arrabbiare”.

Giaele non ha alcun dubbio: Antonella ha un piano, ovvero separare Tavassi e Micol. Il motivo? Semplice, così al GF Vip restano solo i Donnalisi.

Giaele ha concluso:

“Vorrei ricordarti che una volta ti ha pure fatto litigare con Micol. Ce l’ha fatta, era quello il suo intento. Cerca di essere più intelligente e non cascarci più. Credimi che è questo il suo piano e quello che vuole. Amore ascoltami io ho capito tutto. Sa bene che voi due funzionate e che potete essere una minaccia per lei. Lei che questo gioco l’ha capito e lo sa fare, vuole arrivare fino alla fine qui dentro. Vi vede come una minaccia e questa è la verità. Lei ha iniziato il suo piano quando voi siete diventati gli Incorvassi. Da quel momento per lei è cominciato tutto. Comunque ti devo stringere la mano ed inchinarmi per come hai affrontato la discussione con lei. Sei stata bravissima e ne sei uscita in maniera perfetta a differenza sua”.