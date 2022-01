GF Vip, Gianmaria e Federica: “Non sono la seconda scelta di nessuno”

Nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Federica e Gianmaria. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 14 gennaio con la trentaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Federica e Gianmaria. Ecco cosa è successo.

Gianmaria Antinolfi, la trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip

Nel corso della trentaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato di Gianmaria Antinolfi e del suo rapporto con Federica Calemme. Interpellato dal conduttore, quindi, Gianmaria ha dichiarato: “Alfonso io sono innamorato dell’amore, che male c’è?“. Per poi aggiungere: “Quando vedo amore in una persona, me ne prendo cura come se fosse la cosa più preziosa che ho“.

Gianmaria Antinolfi, il rapporto con Federica

Sempre nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, è stato mostrato un messaggio social di un’amica di Federica, attraverso il quale la concorrente è venuta a conoscenza del fatto che la conoscenza che aveva fuori dalla casa sembra non esserci più”. “Ero già libera“, afferma lei. Mentre Gianmaria Antinolfi, incalzato dal conduttore, commenta: “Io non sono la seconda scelta di nessuno“.

Gianmaria Antinolfi, l’incontro con mamma Esmeralda

Poco dopo Gianmaria ha incontrato la mamma Esmeralda in giardino. “Sono venuta perché te l’avevo promesso“, ha dichiarato la donna.

Per poi aggiungere: “Tutto quello che mi arriva dall’esterno mi dimostra che ho fatto un grande lavoro, hai fatto conoscere una parte di te che forse nemmeno io conoscevo. Io ringrazio questa trasmissione perché ti ha smontato pezzo per pezzo, ha fatto vedere tutto, ma poi ti sei rimontato e ogni pezzo di te è meraviglioso. Non puoi perseguire l’amore con la determinazione con cui segui il lavoro. Lo devi cercare in maniera rilassata, sarà lui a venire da te.

Non devi calare in ogni donna che incontri quella che vorresti che fosse“.