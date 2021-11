GF Vip, Gianmaria su Alex Belli: “All’interno della casa lui è un ‘ciak, si gira’”

Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Gianmaria Antinolfi e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 1 novembre con la quindicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Gianmaria Antinolfi e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Gianmaria Antinolfi, le parole di Alex Belli

Nel corso della festa di Halloween che ha avuto luogo nella casa più spiata d’Italia, Alex Belli e Soleil Sorge si sono scagliati contro Gianmaria Antinolfi. In particolare a un certo punto Alex Belli e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati in giardino, con il primo che ha affermato: “Ma non me ne frega una mi****a. Come fai a darmi dell’ipocrita che dalla mattina alla sera rido e scherzo con voi? Chi è che non lo dice, dimmi chi è che non lo dice! Credi che non so che Aldo mi dice così? Non ti preoccupare che io lo so già, lo so già porca tr**a! Pensi che io non lo sappia? Quando io guardo Aldo in faccia lo so.

Ciccio non c’è bisogno che me lo vieni a dire a me. Sai perché io e Davide diamo fastidio? Perché qui ci divertiamo”.

Gianmaria Antinolfi dal suo canto ha spiegato: “Alex qui è l’unico che sta facendo il gioco del Grande Fratello“. Alex Belli ha quindi proseguito: “Quando mi guardano in faccia tu pensi non capisca quello che dicono? Io so per filo e per segno le persone che mi guardano in faccia e mentono.

Tutti quelli che fanno falsi sorrisi per depistare e il fatto che noi li stiamo sui co*****i perché ci divertiamo e voi invece fate venire il latte alle ginocchia, è questa la verità. Ciccio, come Raffaella Fico che ci guardava tutto il giorno e che fumava le sigarette e io secondo te non vedevo che Soleil le stava sui cog****i, ha fatto bella figura secondo te? Sai qual è il gioco del Grande Fratello Vip? Fare la realtà di quello che sei.

Tu invece stai facendo il fake perché fai qualcosa che pensi possa piacere fuori ed invece stai prendendo degli schiaffi e qui dentro non lo dico solo io”.

Gianmaria Antinolfi, il discorso di Soleil Sorge

Anche Soleil Sorge ha parlato di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. In particolare, soffermandosi su Antinolfi ha affermato: “Ringrazia Dio che sono una che fa tanta beneficenza e sto ancora qui ad ascoltarti.

Non so perché sto qui a fare questi discorsi. Tu sei un fake, punto. Lei (Sophie) è un fake con un puntino di domanda perché non la conosco. Ma è ovvio che lei fisicamente ti piace ma c’è più complicità tra me e lei, sia fisicamente che mentalmente che tra te e lei. E parliamo e ci divertiamo. Mi sembra che abbia conversato più io con lei di quanto non abbiate fatto voi”.

Gianmaria Antinolfi, il confronto con Alex Belli

Proprio di Gianmaria Antinolfi si è parlato all’inizio della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, infatti, ha chiamato Antinolfi e Alex Belli in Mistery Room per un confronto. Per l’occasione Gianmaria ha sottolineato come la chiacchierata tra i due gli abbia permesso di vedere un Alex Belli “senza sovrastrutture”. L’attore, dal suo canto, ha replicato: “Ho parlato solo io”. “Io, se una persona non mi interessa, non mi interessa neanche chiarire”, ha quindi replicato Antinolfi. Per poi aggiungere: “All’interno della casa lui è un ‘ciak, si gira’ (…) Ieri sera ho visto finalmente una persona priva di tutto questo”. Belli ha quindi risposto: “Sei tu pieno di sovrastrutture”.