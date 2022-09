GF Vip, Ginevra Lamborghini svela quanto guadagna al mese: sui social esplode la polemica.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini si è scagliata contro Sofia Giaele De Donà. Al terime della diretta, ancora infuriata, ha svelato quanto guadagna al mese. A quanto pare, l’ereditiera ha uno stipendio normalissimo.

Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, si sono lanciate accuse al vetriolo. L’ex concorrente di Ti spedisco in convento sostiene che la coinquilina abbia uno stile di vita identico al suo, con la differenza che lei lo fa con la carta di credito del papà. Ginevra, ovviamente, si è infuriata e ha replicato che lei ha uno stipendio normalissimo, per cui non può permettersi tante cose.

Al termine della puntata, parlando con Nikita, ha svelato quanto guadagna.

La Lamborghini, stando al suo racconto, lavora nell’azienda di famiglia e la sua retribuzione è pari a quella di qualsiasi altro operaio. Ha dichiarato:

“Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.