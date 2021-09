GF Vip, gli occhiali da sole non sono ammessi? I dubbi dei fan

Le regole del GF Vip sono cambiate? Ad alcuni concorrenti è stato chiesto di togliere gli occhiali da sole.

In tanti tra i fan del GF Vip 6 hanno notato un particolare che farebbe suppore un nuovo cambio di regole all’interno dello show: gli occhiali da sole non sarebbero ammessi.

GF Vip: gli occhiali da sole

Nei giorni scorsi la produzione del GF Vip 6 ha più volte ripreso il concorrente Tommaso Eletti perché indossava gli occhiali da sole.

“Tommaso, gli occhiali non si indossano in casa”, ha detto la produzione del programma al concorrente ed ex volto di Temptation Island. In tanti però ricorderanno come, nella precedente edizione dello show, Elisabetta Gregoraci fosse solita indossare gli occhiali da sole all’interno della Casa. Le regole a tal proposito sono cambiare?

GF Vip: le regole

Prima dell’inizio del programma Alfonso Signorini aveva affermato che la produzione avesse rivisto anche alcune regole in merito alle squalifiche.

“ Quest’anno il Grande Fratello ha pensato di adottare nei confronti del politicamente scorretto un atteggiamento diverso, meno bacchettone, perché ne abbiamo tutti le tasche piene, abbiamo il terrore di parlare. Non appena sentiamo una parola invochiamo subito body shaming, me too, chissà quali altre minacce “, ha dichiarato Signorini.

GF Vip: le squalifiche

Nella precedente edizione del GF Vip alcuni dei concorrenti si erano lamentati per esser stati squalificati dal programma dopo aver pronunciato dei semplici “intercali o modi dire”.

Tra questi anche Stefano Bettarini.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.