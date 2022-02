GF Vip, Jessica Selassié fa una battuta da censura a Barù: il nobile toscano non disdegna il gioco erotico.

Nottata bollente al GF Vip: Jessica Selassié ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante e ha fatto una battuta da censura a Barù. Il nobile toscano non si è mostrato affatto dispiaciuto dal gioco erotico e ha replicato a tono.

GF Vip: Jessica e la battuta da censura a Barù

Dopo il racconto dei sogni intimi di Barù, è stata Jessica Selassié a rendere bollente l’atmosfera del GF Vip. La principessina etiope, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul nobile toscano, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto. Nel corso di una serata rilassante, ha sganciato una battuta a dir poco bollente, che nessuno si aspettava da lei. Distesa a letto con il nipote di Costantino Della Gherardesca, dopo un bel film e una cioccolata calda, e in compagnia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la Selassié ha iniziato a giocare un po’.

Barù, senza giri di parole, ha esclamato: “Cosa vuoi?“. La “Vippona”, con altrettanta schiettezza, ha replicato:

“Il tuo ca**o”.

La replica di Barù

Barù, ovviamente, non si è scomposto minimamente. Senza alcun imbarazzo, il nobile toscano è stato al gioco.

Ha replicato:

“Cosa sei disposta a fare per il mio ca**o? Popolo italiano, l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco”.

La Selassié, che a questo punto ha deciso di andare fino in fondo, ha ammesso:

“Dimmi cosa devo fare”.

Jessica e Barù finiranno insieme?

Nonostante la battuta da censura di Jessica, Barù ha comunque fatto il prezioso. E’ stato al gioco, sì, ma nulla di più. Alla fine della fiera, quella che poteva essere una serata passionale, si è conclusa con un dato di fatto. Per la serie, buona notte e sogni d’oro. I due, prima della fine del GF Vip, riusciranno a stare insieme? La Selassié, così come i fan dei Jerù, ci sperano, ma il nipote di Costantino Della Gherardesca è ancora indeciso sul da farsi.