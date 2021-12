Gf Vip, l’intimità fra Miriana e Biagio catturata dalle telecamere a conferma che il feeling accertato fra i due è ormai sfociato in attrazione fisica

Momenti hot notturni al Gf Vip 6, con l’intimità fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli catturata dalle telecamere. Ormai non sembrano esserci dubbi: fra la showgirl e il nuovo concorrente sembra essere scattata un’attrazione fatale, attrazione testimoniata dalle continue moine che i due si sono fatti negli ultimi giorni, tanto che gli stessi fan hanno notato la cosa e non tutti hanno approvato, anche a contare che D’Anelli ha una fidanzata che lo aspetta fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Catturata l’intimità sotto le coperte fra Miriana e Biagio: fra i due c’è un forte feeling

Al di là delle “dichiarazioni” i momenti topici per faccende come queste sono ovviamente quelli notturni e proprio durante la notte dopo l’ultima diretta del reality show, Biagio e Miriana si sono concessi un nuovo momento di intimità sotto le coperte.

Non solo attrazione fisica dietro l’intimità fra Miriana e Biagio catturata dalle telecamere

E la cosa per la Trevisan sarebbe ben più seria che con Nicola Pisu: la showgirl ha ammesso infatti di non essere solo attratta fisicamente da Biagio, ma di avere una sorta di “felling” mentale, di empatia profonda con D’Anelli.

Il dato è che Biagio ha fatto breccia nel cuore della Trevisan e che i due non perdono tempo nel sostanziare questa nuova intimità con momenti al letto di complicità.

I “movimenti strani” sotto le coperte e l’intimità catturata anche dai fan fra Miriana e Biagio

Complicità che secondo alcuni sarebbe stata anche preludio di faccende più “intime”. Chi lo dice? I fan della trasmissione e dei due concorrenti, fan che sui social non hanno mancato di far notare come in quei momenti di complicità notturna si siano registrati dei movimenti strani sotto le coperte.