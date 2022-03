GF Vip, la doccia di Delia Duran è da censura: Giucas Casella allunga le mani sulla modella.

Il GF Vip 6 sta per giungere a conclusione, ma Delia Duran ha ancora qualche cartuccia da giocare. Complice Lulù Selassié, la moglie di Alex Belli si è lasciata andare ad una doccia da censura. Giucas Casella, neanche a dirlo, si è lasciato coinvolgere, non riuscendo a tenere a freno le mani.

GF Vip: la doccia di Delia Duran è da censura

Delia Duran è entrata al GF Vip a gioco ormai iniziato da tempo, ma grazie alle dinamiche del marito Alex Belli è come se fosse una concorrente dallo scorso settembre. Anche se il reality sta per giungere a conclusione, la modella venezuelana ha ancora voglia di giocare e, soprattutto, farsi notare. Nelle ultime or ha regalato una doccia bollente ai telespettatori, facendosi aiutare da Lulù Selassié e Giucas Casella. In un primo momento, le due “Vippone” twerkano, con l’illusionista nel mezzo.

Giucas Casella allunga le mani

Giucas, che non ha mai nascosto di essere particolarmente attratto da Delia, non si è tirato indietro. Con qualche schiaffo sul lato B delle coinquiline, l’illusionista si è lasciato andare ad un ballo da censura. Ad un certo punto, le sue mani arrivano persino a palpare i seni della Duran e di Lulù. Uno sketch un po’ eccessivo, con la moglie di Alex che, consapevole del suo potere su Casella, ha iniziato a lavare i capelli dell’uomo con fare seducente.

Le telecamere del GF Vip indugiano su Giucas

In tutto ciò, le telecamere del GF Vip, piuttosto che allontanarsi dalla doccia da censura, hanno deciso di giocare un po’ con la scena. Si sono concentrate soprattutto su Giucas, indugiando sulla sua famosa “bandiera“. Il video del momento bollente è diventato virale in un lampo, ma non tutti l’hanno apprezzato.