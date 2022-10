GF Vip, le accuse di Nikita contro la madre: interviene Jessica Pelizon

Dopo le accuse di Nikita Pelizon verso sua madre, la sorella Jessica Pelizon è intervenuta via social.

Jessica Pelizon, sorella maggiore di Nikita Pelizon, è intervenuta via social per fare luce su quanto affermato dall’influencer in merito alla loro madre durante l’ultima diretta del GF Vip.

Nikita Pelizon contro la madre: interviene la sorella

In queste ore sui social Jessica Pelizon ha deciso di scrivere un lungo post per difendersi dall’ondata di gossip che, suo malgrado, l’ha travolta a causa della presenza di sua sorella Nikita al GF Vip.

Nel corso dell’ultima diretta la concorrente aveva raccontato i momenti bui della sua infanzia, trascorsa insieme a due genitori appartenenti ai Testimoni di Geova e con la madre che avrebbe fatto mangiare a lei e ai fratelli soltanto tramezzini e wurstel crudi. Nelle scorse ore la stessa mamma di Nikita, Sabrina Pelizon, è intervenuta via social per mettere a tacere quanto affermato dalla figlia e sua sorella Jessica ha voluto chiarire ulteriormente la questione.

“Amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori, sappiamo che hanno cercato di fare del loro meglio ma siamo contrari alla loro religione e siamo convinti che se ci avessero allevato senza seguirla le nostre vite sarebbero state completamente diverse ma Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato”, ha scritto Jessica Pelizon, chiarendo anche che, con tre figli piccoli e senza nessun aiuto, sua madre fosse in difficoltà a cucinare ogni giorno per loro.

“Niki non piaceva praticamente nulla da bambina, la mattina odiava fare colazione con le cose dolci e quindi si mangiava i wurstel. Tornando dalla sala mia madre buttava su alla veloce una minestra pronta. Lei non la voleva e allora panino o wurstel ecc”, ha scritto la sorella dell’influencer prendendo le difese di sua madre. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?