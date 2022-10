GF Vip, lite al vetriolo tra Pamela e Alberto: colpi a suon di R moscia

GF Vip, lite al vetriolo tra Pamela Prai e Alberto De Pisis: lo spettacolino trash è servito.

Durante le nomination dell’ultima diretta del GF Vip, Pamela Prati e Alberto De Pisis hanno avuto una lite al vetriolo. I due, a colpid i R moscia, se ne sono dette di tutti i colori.

Nomination accese al GF Vip. Ad aver maggiormente divertito i fan è stata la lite al vetriolo tra Pamela Prati e Alberto De Pisis. I due si sono nominati a vicenda, ma non hanno accettato le rispettive motivazioni. L’ex primadonna del Bagaglino, commettendo un vero e proprio scivolone di stile, non ha saputo fare altro che imitare la R moscia del compagno d’avventura.

Pamela, che non accetta le critiche, ha tuonato:

“Amore ma chissenefrega ce lo vogliamo mettere? Io non sapevo nemmeno chi fossi prima di entrare qua. (…) Mi documenterò su di te amore. Vedremo. Andrò a vedere e ti applaudirò. (…) Attento a non inciampare nelle R “.

La Prati, che non ha ancora capito che il titolo di primadonna appartiene al passato, ha fatto una pessima figura. Alberto, dal canto suo, ha replicato da gran signore.

De Pisis non si è sfatto scoraggiare dall’aria altezzosa di Pamela e ha replicato:

“Godiamoci il successo! Io me lo godo anche stasera, ho avuto anche io i miei successi nella vita. Io non sono una prima donna come te è chiaro che non posso competere. Però qualche successo l’ho avuto anche io nella mia vita, stai serena e il tuo voler emulare la mia R moscia ti riesce malissimo. Lasciatelo dire. Ci si nasce con certe cose non si acquisiscono”.