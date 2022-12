GF Vip, lo sfogo di Wilma Goich: "Fate gli st***i! Me ne vado"

Wilma Goich ha avuto una furibonda lite con gli altri concorrenti del GF Vip che si sono dimostrati poco volenterosi di provare i canti di Natale a loro assegnati.

Wilma Goich: lo sfogo

Al GF Vip Wilma Goich ha tirato fuori il suo vero carattere e, nelle ultime ore, se l’è presa contro gli altri concorrenti del reality show. Per lo spettacolo di Natale infatti ai vip presenti nella casa sono stati assegnati dei canti natalizi e alla Goich, in quanto cantante, è stato dato il compito di supervisionarli. I concorrenti però si sono defiliati e, finora, hanno dimostrato poca volontà nel cimentarsi nel canto e Wilma è andata quindi su tutte le furie:

“Siamo indietro e dovevamo provare da subito.

Spariscono, io non so dove stanno tutti. Basta! Cioè io adesso me ne vado, non me ne frega un ca**o. Uno non canta, poi l’altro si porta l’insalata e quello va in cucina. Provate tra voi perché io adesso me ne vado a fare in c**o. No, no, no, perché per me lavorare significa farlo davvero, fare gli str***i significa fare questo. Adesso mi vado a preparare l’insalata pure io, ma che ca**o stiamo facendo? Ma dai, uno fa l’insalata, quello si fa i ca**i suoi.

Ma che so prove queste? Non mi va di provare così p*rca Eva“, ha tuonato la cantante, fuori di sé dalla rabbia. I vipponi riusciranno a portare uno spettacolo decente durante la diretta natalizia del reality show? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne presto di più.