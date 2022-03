GF Vip, Lulù censurata per una frase su Signorini e Corona

GF Vip, Lulù censurata per una frase su Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: costa stava dicendo la principessina etiope?

Lulù Selassié è stata censurata dal GF Vip proprio mentre stava dicendo una frase interessante su Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. La principessina etiope ha attirato la curiosità dei telespettatori, che sempre più spesso si lamentano del ‘silenziatore’ che arriva dalla regia nei momenti meno opportuni.

GF Vip: Lulù censurata

Nell’ultima puntata del GF Vip, Lulù Selassié stava per regalare ai telespettatori una frase memorabile delle sue, ma la regia l’ha prontamente censurata. Il tutto è andato in scena quando Alfonso Signorini ha chiamato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in Mistery Room per parlare di Fabrizio Corona. Quest’ultimo, intervistato dal settimanale Chi, ha così commentato la sua love story con la “Vippona”:

“La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata”.

In merito all’ex tentatore di Temptation Island, Corona ha tuonato: “Alessandro Basciano non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali“. E’ a questo punto che la brava Lulù è stata censurata dal GF Vip.

La frase di Lulù su Signorini e Corona

Mentre Alfonso mostrava a Sophie e Alessandro l’intervista di Fabrizio, in Casa i concorrenti parlavano di quanto stava andando in onda. E’ in questo momento che Lulù ha esclamato:

“Che poi Fabrizio Corona è amico di Alfonso Signorini…”.

La regia del GF Vip, appena si è resa conto della piega che poteva prendere il discorso della Selassié, ha immediatamente silenziato il suo microfono. Un vero peccato, soprattutto per i telespettatori più curiosi che non hanno potuto ascoltare tutto il discorso di Lulù.

Il silenziatore del GF Vip non piace ai fan

Mentre lo scorso anno il GF Vip aveva pensato alla messa in onda in differita per evitare gli scivoloni dei concorrenti, quest’anno ha sfoderato l’artiglieria pesante. Appena la regia si rende conto che i “Vipponi” stanno parlando di qualcosa che non devono, stacca l’audio. I telespettatori, via social, hanno espresso più volte un giudizio negativo su questo modus operandi, anche perché sono proprio i discorsi più trash ad essere censurati.