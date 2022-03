La storia tra Sophie e Fabrizio Corona, Basciano: “Non so perché non mi ha detto che fosse lui”

Alessandro Basciano si è sfogato in merito alla liaison avuta da Sophie e Fabrizio Corona.

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip è emerso che Sophie Codegoni abbia avuto una storia con Fabrizio Corona. Alessandro Basciano si è sfogato sulla vicenda.

Sophie e Fabrizio Corona

Lo stesso ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha confidato a Chi di aver avuto una liaison con Sophie Codegoni che, nella casa del GF Vip 6, si è avvicinata sempre di più a Alessandro Basciano.

Fabrizio Corona sostiene addirittura che la modella sia ancora “innamorata di lui” e nel frattempo Basciano si è sfogato con gli altri concorrenti in merito all’indiscrezione.

“Mi ha parlato del fatto di aver avuto una frequentazione prima di entrare qui, ma so che è tutto sepolto. Però non mi ha mai fatto nomi”, ha precisato Basciano, e ancora:

“Mi ha detto che fuori da qui mi avrebbe presentato il suo manager e sicuramente saremmo andati d’accordo… sicuramente! Mi bastava che dicesse il nome, non è un problema”.

La versione di Sophie

Mentre Basciano si è giustamente chiesto perché Sophie non le avesse svelato i dettagli della sua storia con Fabrizio Corona, la modella ha spiegato: “Si tratta di una storia finita a giugno, forse luglio. Non ho fatto nomi per una questione di rispetto, mettendo in mezzo nomi e persone che non hanno voglia di essere coinvolte”. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?