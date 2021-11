GF Vip, Maria Monsè nuova concorrente: clamorosa gaffe di Giucas Casella

Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia Maria Monsè. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 22 novembre con la ventunesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Maria Monsè. Ecco cosa è successo.

Maria Monsè, nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Maria Monsè. “Per me è un ritorno nella Casa per avere una rivincita. Voglio avere la rivincita perché l’ultima volta sono stata veramente troppo poco e non sono riuscita a svelare al pubblico chi sono veramente. Voglio rivelarvi la vera Maria, o meglio Marica La Rosa”, ha affermato la Monsè prima di varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

La showgirl, ricordiamo, ha già partecipato alla terza edizione del noto reality nel 2018.

Maria Monsè, la gaffe di Giucas Casella

Alfonso Signorini ha mandato Giucas Casella ad accogliere Maria Monsè che intanto è stata freezata. L’uomo, però, non l’ha riconosciuta scambiandola per Adriana Volpe. “Chi sei? Ahhh, Adriana Volpe, vero?”, ha infatti esclamato Casella.

La Monsè non ha risposto, mentre in studio sono scoppiati tutti a ridere. La Volpe ha fatto finta di arrabbiarsi, facendo finta di abbandonare la diretta. Giucas Casella ha quindi cercato di capire l’identità della nuova concorrente, senza però riuscirci.

Maria Monsè, la ventunesima puntata del GF Vip

Giucas Casella ha quindi raggiunto gli altri concorrenti del reality in camera per chiedere loro un aiuto. “È una donna, alta come Manila, sui 35/36 anni, è bella.

Chi può essere?”, ha chiesto. Il conduttore ha quindi deciso di inviare Francesca Cipriani che ha riconosciuto la Monsè. Una volta riconosciuta la nuova concorrente, quindi, Adriana Volpe, rivolgendosi a Giucas Casella, scherzando, ha affermato: “Me ne vado, sappi che ti sei giocato l’immunità a vita“.