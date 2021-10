Al GF Vip, Miriana Trevisan ha vissuto una intensa crisi personale della quale, però, non si è reso conto Nicola Pisu: per chiederle scusa, l’uomo si è punito.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha ormai dimostrato in molteplici modi di essere profondamente interessato a Miriana Trevisan, che però non è convinta di provare lo stesso coinvolgimento del giovane uomo. In questo contesto, Nicola Pisu si è reso protagonista di un particolare gesto che ha suscitato forti reazioni sia all’interno della Casa che tra i telespettatori.

GF Vip, Miriana Trevisan in crisi: il momento di debolezza e il confronto con Nicola Pisu

Nel corso degli ultimi giorni trascorsi al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha vissuto un momento di debolezza che ha generato un’intensa crisi nella showgirl. Mentre la donna era alle prese con il suo malessere, tuttavia, non si è trovata accanto il suo “spasimante” Nicola Pisu. Il giovane uomo, infatti, non si è affatto reso conto delle difficoltà affrontate dalla Trevisan che è stata consolata dal più attento Alex Belli.

Dopo aver superato la crisi, la showgirl ha deciso di discutere dell’accaduto con il coinquilino che, per chiederle scusa, ha escogitato un modo alquanto singolare.

GF Vip, Miriana Trevisan in crisi: Nicola Pisu si autoinfligge una punizione e genera il caos

Per dimostrare a Miriana Trevisan di provare dolore per quanto accaduto, Nicola Pisu ha deciso di autoinfliggersi una punizione esemplare, dormendo sul pavimento, accanto al letto della donna. per tutta la notte, inoltre, il giovane uomo ha tenuto la coinquilina per mano.

Nel corso della notte, Miriana Trevisan ha più e più volte chiesto a Nicola Pisu di non restare sdraiato sul pavimento e di andare a dormire nel suo letto. Ciononostante, il figlio di Patrizia Mirigliani si è mostrato irremovibile e fermamente convinto della decisione presa.

GF Vip, Miriana Trevisan in crisi: le reazioni al gesto di Nicola Pisu

Al mattino, Miriana Trevisan ha scelto di affrontare nuovamente Nicola Pisu e, anche in virtù del recente confronto con Patrizia Mirigliani, ha voluto far notare al coinquilino l’inappropriatezza del suo comportamento.

Miriana Trevisan, infatti, ha fatto notare a Nicola Pisu come il suo gesto non sia stato “dignitoso” e gli ha spiegato, asserendo di non volerlo ferire, che deve imparare ad accettare che quando ha sonno vuole restare da sola. Inoltre, ha affermato anche “non è giusto” che lui dorma sul pavimento, dichiarando: “Mi dava fastidio per te”.

Nella Casa, la vicenda è stata a lungo dibattuta tra i coinquilini: Carmen Russo, infatti, ha definito romantico il gesto di Nicola Pisu mentre Manila Nazzaro è rimasta alquanto sconvolta dagli eventi.