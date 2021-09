In vista della quinta puntata del GF Vip, uno dei momenti più attesi dai telespettatori è l’ormai imminente confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nella serata di lunedì 27 settembre, andrà in onda la quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A questo proposito, sono state rivelate alcune anticipazioni del nuovo appuntamento con il reality show.

GF Vip, quinta puntata del reality show: anticipazioni

A partire dalle ore 21:40 circa di lunedì 27 settembre, su Canale 5, verrà trasmessa la quinta puntata del Grande Fratello Vip, condotta – come di consueto – da Alfonso Signorini.

Insieme al conduttore Alfonso Signorini, inoltre, saranno presenti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste che lo accompagnano sin dal debutto dello show, avvenuto lo scorso lunedì 13 settembre.

Accanto alla conduttrice Adriana Volpe e alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, saranno presenti anche le “Grandi Sorelle”.

Il ruolo di “Grandi Sorelle” è stato affidato a due “signore del popolo”, Adriana e Rosella, che sono state introdotte ufficialmente all’interno del reality Mediaset a partire dalla quarta puntata del GF Vip, andata in onda venerdì 24 settembre.

GF Vip, quinta puntata del reality show: atteso confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip, uno dei momenti più attesi è rappresentato dal confronto tra le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il confronto si concentrerà sul battibecco avvenuto sui social media nella serata di sabato 25 settembre.

In occasione della quinta puntata, poi, in studio si recherà la fidanzata dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi. L’incontro tra i due si è reso necessario soprattutto in considerazione dei rapporti turbolenti che stanno caratterizzando l’esperienza di Antinolfi all’interno della Casa a causa della vicinanza con la sua ex, Soleil Sorge.

Infine, verrà affrontata anche la natura della relazione instaurata tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié che diventa sempre più complessa.

Le tensioni all’interno della coppia sono generate, principalmente, dalla asfissiante gelosia mostrata dalla ragazza nei confronti del nuotatore.

GF Vip, quinta puntata del reality show: il televoto

Per quanto riguarda il reality show, la quinta puntata del GF Vip si concluderà con i risultati del televoto. In questo contesto, verrà rivelato quale concorrente dovrà lasciare la Casa più spiata d’Italia. Al televoto, sono stati mandati Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino, Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Durante la puntata, infine, prenderà vita anche la nuova tornata di nomination che decreterà i concorrenti che rischieranno di essere eliminati il prossimo venerdì 1° ottobre.