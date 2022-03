GF Vip, scatta il bacio tra Delia Duran e Jessica Selassié: la frecciatina a Barù piace ai fan.

Anche se al GF Vip sono rimasti pochi concorrenti, Delia Duran ha trovato comunque un modo per scaldare l’atmosfera. La moglie di Alex Belli ha stampato un bacio a Jessica Selassié, lanciando una chiara frecciatina a Barù.

GF Vip: scatta il bacio tra Delia e Jessica

Il GF Vip 6 sta per chiudere i battenti, ma i concorrenti sono ancora in grado di sganciare colpi di scena degni di nota. Complice un aperitivo organizzato dagli autori, i Vipponi si sono lasciati andare, riempiendo ancora una volta i calici. Balli sensuali – rigorosamente difronte allo specchio – e risate dettate più dall’alcol che da altro. E’ in questo clima, che Delia Duran ha stampato un bacio in bocca a Jessica Selassié.

Le due gieffine stavano ballando in compagnia di Sophie Codegoni, quando quest’ultima le ha lasciate sole. La moglie di Alex Belli, allora, ha preso la palla al balzo. Ha abbracciato la principessa etiope, ha preso la sua testa tra le mani e le ha dato un bacio in bocca.

La frecciatina a Barù

Dopo il bacio con Soleil Sorge, andato in scena per una sorta di svuotamento delle energie negative, Delia ha pensato di puntare su Jessica.

Avrà avvertito che anche la coinquilina aveva bisogno dello stesso ‘rito’? Non possiamo saperlo, ma è certo che il kiss è servito alla Duran per lanciare una frecciatina a Barù. La modella ha esclamato:

“Non c’è Barù, c’è Delia Duran”.

Barù indifferente, ma pensieroso

La battuta di Delia ha creato un certo imbarazzo a Jessica, tanto che la principessina si è subito allontanata da lei ridendo in modo isterico. In tutto ciò, come ha reagito Barù? Il Vippone è apparso indifferente alla frecciatina, ma si è mostrato piuttosto pensieroso. Il nobile toscano, sfogandosi con Davide Silvestri, ha ammesso che non si fida più della Selassié perché pensa che la giovane si sia avvicinata a lui per strategia.