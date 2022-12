Gf Vip, "scivolone" di Alfonso Signorini in studio: cosa è successo

Gf Vip, "scivolone" di Alfonso Signorini in studio: cosa è successo

La puntata del Grande Fratello Vip del 5 dicembre è iniziata con una gaffe di Alfonso Signorini. Al pubblico non è certo sfuggita.

Il conduttore e direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini ha “inaugurato” con una gaffe fatta proprio mentre dava le anticipazioni di ciò che avrebbero assistito i telespettatori. Un dettaglio delle parole pronunciate dal conduttore non è sfuggito alle orecchie più attente.

Gf Vip, “Scivolone” di Signorini all’inizio della puntata: cosa ha detto

Il conduttore ha iniziato annunciando: “Dopo che Pamela lunedì scorso le ha riprese la scorsa puntata, Patrizia e Wilma gliene ha dette di tutti i colori […] so che Pamela non vorrà fargliela passare liscia […]”.

È stato allora che ha sbagliato a pronunciare il nome di dei concorrenti: “Ci sono Luciana, Micol e Patrizia […]”. La gaffe stava nel nome Luciana che è stato pronunciato al femminile, mentre in realtà il nome corretto sarebbe stato Luciano (Punzo ndr.).

Alfonso Signorini si domanda in studio: “Ma cosa ho detto?!”

Alfonso Signorini non si è nell’immediato accorto di cosa fosse successo: “Ma cosa ho detto?”, si è chiesto.

Alcuni concorrenti sono poi intervenuti per fargli notare che aveva sbagliato a nominare il concorrente che in quel momento si trovava in nomination: “Hai detto Luciana…Non Luciano…”. Il conduttore si è infine corretto: “Luciano, Luciano…Per carità…”