Gf Vip, Signorini chiarisce con Antonella: "Nessuno ti ha bullizzata"

Nuovo inizio “frizzante” nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta andata in onda lunedì 20 marzo, Alfonso Signorini si è rivolto ai suoi “vipponi” ed in particolare ad Antonella Fiordelisi facendo una precisazione molto importante: “Se vuoi uscire me lo devi dire ora, qui nessuno ti ha bullizzato”, è quanto ha dichiarato il conduttore.

Gf Vip, Signorini si rivolge ad Antonella: “Se devi me lo devi dire ora”

Il punto di partenza della riflessione di Alfonso Signorini è stata la lettera della madre di Antonella che aveva chiesto che la figlia venisse fatta uscire. Il conduttore del Gf Vip ha tenuto a precisare prima di tutto: ”Abbiamo mai permesso a qualcuno di bullizzarti? No, perché altrimenti noi saremmo intervenuti e ci avremmo pure fatto due puntate. È importante chiarire e a questo punto è normale che voi non ce la facciate più, ma non dite cose inesatte per esempio, non tirate in ballo le penali. Non c’è nessuna penale, se in casi come questi non ce la fate più”.

“La casa del Grande Fratello Vip non è il carcere di San Vittore”

Non ultimo Alfonso Signorini ha portato altri casi di concorrenti che in questa edizione hanno scelto di lasciare spontaneamente la casa. Oltre a Marco Bellavia, il conduttore ha ricordato anche Luca Salatino o ancora Patrizia Rossetti che aveva interrotto il suo percorso nel reality per motivi di salute: “Il messaggio che voglio far passare è che la casa del Grande Fratello non è il carcere di San Vittore”, ha infine concluso.