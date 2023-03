Il Codacons è tornato a scagliarsi contro il GF Vip, giudicando i reality come una “vergogna nazionale“. Non solo, l’associazione dei consumatori sostiene sia meglio la conduzione di Barbara D’Urso rispetto a quella di Alfonso Signorini.

Con un’intervista al settimanale Nuovo Tv, il Codacons si è scagliato ancora una volta contro il GF Vip. Carlo Rienzi, presidente dell’associazione dei consumatori, ha definito i reality una “vergogna nazionale“. Forse, tra tutti i programmi di questo tipo, salverebbe solo La Talpa, ma andrebbero comunque cambiati i giochi. Ha esordito:

Il presidente del Codacons ha proseguito:

“L’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) dovrebbe intervenire, ma non lo fa. Questo ente, pagato dallo Stato, dovrebbe garantire un minimo di decenza in Tv. I reality sono una vergogna nazionale. A breve ci sarà L’Isola dei Famosi: dalla padella alla brace. Chi concepisce questi programmi crede che gli italiani siano capre. La Talpa? Potrebbe essere un’alternativa, ma andrebbero rivisti i giochi, che sono squallidi. La d’Urso veniva presa di mira quando conduceva il Grande Fratello, ma le sue edizioni erano meno grevi. I dirigenti pensano di mandare avanti le loro Tv con simili cavolate?”,