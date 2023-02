GF Vip, Signorini smaschera Antonella: "Bullismo contro di te? Abbandona"

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha smascherato Antonella Fiordelisi.

Il conduttore, stanco di sentire le sue lamentele sul bullismo in Casa, l’ha invitata ad abbandonare il gioco.

GF Vip: Signorini smaschera Antonella

Da tempo, ormai, Antonella Fiordelisi non fa altro che accusare alcuni compagni del GF Vip di bullismo. Durante l’ultima diretta, Alfonso Signorini ha voluto affrontare la cosa, mettendo spalle al muro la Vippona. Il conduttore l’ha chiamata in confessionale e ha provato a farla ragionare.

“Non sto bene qua adesso. Forse non sono partita benissimo, ho detto troppo la mia inizialmente ma non ho mai fatto male a nessuno“, ha esordito Antonella in lacrime.

Il discorso di Signorini ad Antonella

A questo punto, Signorini ha fatto un discorso molto chiaro ad Antonella:

“Se mi dici che non hai mai attaccato nessuno, ti dico che non è vero. Questa tua schiettezza ha dato fastidio e non ti ha procurato amici. Io non vorrei vedere le tue lacrime. Nascondono un tuo disagio ma questa è una gara che non esclude colpi bassi. Quando se ne parla, si tirano in ballo parole pesanti, si parla di bullismo e violenza psicologica. Senti ci sia bullismo nei tuoi confronti?”.

La Fiordelisi, che forse ha iniziato a capire di aver esagerato, ha ammesso:

“Non dico bullismo però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo”.

Signorini invita Antonella a lasciare il GF Vip

Signorini, davanti alle lacrime di Antonella e alle accuse di bullismo, l’ha invitata a lasciare il GF Vip.

Alfonso ha dichiarato:

“In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un’intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente”.

La Fiordelisi, terrorizzata dalla fine della sua esperienza al GF Vip, ha fatto qualche passo indietro: “Questo mio disagio è aumentato quando ho visto che Edoardo non era dalla mia parte“. Antonella, neanche a dirlo, non ha lasciato il reality.

Signorini ha così messo fine alle accuse di bullismo: