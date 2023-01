GF Vip, Soleil dopo il confronto con Onestini: "Chiedo scusa pubblicamente"

Dopo il confronto con Luca Onestini durante l’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha chiesto pubblicamente scusa sui social.

L’influencer italo-americana si è resa conto di aver fatto una pessima figura e ha fatto mea culpa.

GF Vip: Soleil dopo il confronto con Onestini

L’ultima puntata del GF Vip ha visto andare in scena un confronto no sense tra Soleil Sorge e Luca Onestini. I due si sono lasciati da quasi sei anni e il motivo, per quanti avessero la memoria corta, è da rintracciare nel tradimento di lei con Marco Cartasegna.

All’epoca, Luca era concorrente del GF Vip per la prima volta e, dopo sole due settimane di permanenza nel reality, Soleil lo mollò in diretta tv. La Sorge, è bene sottolinearlo, lo lasciò solo dopo essere stata paparazzata con l’amante. Onestini incassò il colpo da gran signore e da quel momento in poi non ha più nominato l’ex fidanzata. Lei, invece, non ha mai perso occasione per scagliarsi contro di lui.

E’ per questo che il confronto al GF Vip ha ricevuto più critiche che apprezzamenti.

Soleil Sorge chiede scusa

Viste le critiche, Soleil ha deciso di chiedere scusa pubblicamente a quanti hanno assistito al confronto. Via Twitter, ha scritto:

“Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel ‘confronto’ vissuto questa sera al GF Vip. Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due né mi auguro rientrerà più nella mia vita”.

Le scuse di Soleil non reggono

Dopo il confronto con Soleil, Luca si è sfogato con i compagni d’avventura, rivelando di non aver mai accettato il face to face con l’ex, anche quando gli hanno offerto parecchi soldi. Poco dopo le sue dichiarazioni sono arrivare le scuse della Sorge. Considerando che nessuno le ha puntato una pistola per fare l’ennesimo teatrino in tv, il cinguettio di Soleil è apparso come un altro “game” in stile Alex Belli.