Alex Belli al bivio: o rimane nella casa e lascia Delia o torna per ricostruire la sua relazione. Soleil lo scarica: "Vai allora"

Continua la soap opera tra Alex Belli e Soleil Sorge con co-protagonista Delia Duran. Dopo la puntata Alex e Soleil si sono ritrovati a chiacchierare, poi lei lo scarica: “Vai allora”.

Soleil e Alex Belli, prosegue la soap opera tra i due

Nella ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha affrontato il tema del tradimento al contrario: Delia Duran ha infatti baciato un altro (per finta secondo molti, compreso Alex Belli). Come sempre, a fine puntata Alex e Soleil si sono ritrovati a chiacchierare di quanto avvenuto. Alex è preso da un dubbio: o resta e lascia Delia o esce e sistema le cose. “Sono davanti a un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo e le dico che la nostra storia è finita -dice Belli-.

Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”.

Ad Alex Belli non è di certo piaciuta paparazzata di Delia con un altro, che lui stesso ha reputato finta e costruita. “Non è quello che sono” ha commentato. Per Soleil e Alex è normale provare sentimenti e attrazione fisica per un amico: lo hanno confermato mandando su tutte le furie Katia Ricciarelli, che ai due proprio non ci crede.

Insomma, ora la decisione per Belli è tra due donne: restare e lasciare Delia per Soleil oppure tornare a casa e provare a ricostruire il difficile rapporto.

Soleil ad Alex: “Non voglio entrare in un triangolo”. E lo scarica: “Vai allora”

Dall’altra parte, le parole di Soleil lo hanno spiazzato. “Non ha un senso questa roba. Quello che ti dico, rovina lei e rovina te, è proprio brutto lasciatelo dire -dice la ragazza-.

E io non voglio minimamente entrare in un triangolo. In una, come si dice, una situazione così disgustosa. Io non voglio sporcarmi con una scena del genere. Senza offesa, ma è il tuo matrimonio”. Continua Soleil: “Ti appartiene, è tua moglie. Sono anche ca..i tuoi perché è il tuo programma, è il tuo momento”. Alex Belli dice vorrebbe prendere le distanze dai finti gossip della moglie, ma la sua amica artistica non glielo ha lasciato fare facilmente, così sbotta: “Sono qua dentro in balia di ste ca…o di stronz..te, dai”. Quindi Soleil ha scaricato definitivamente l’amico: “Vai allora”.