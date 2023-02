Durante l’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Tavassi si è scagliato contro Antonella Fiordelisi.

Appena i riflettori si sono spenti ha proseguito la sua invettiva, lanciando pesanti accuse alla coinquilina.

GF Vip, Tavassi contro Antonella: volano pesanti accuse

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, sono stati dedicati diversi blocchi alla storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’ex volto di Forum ha palpato il seno di Nicole Murgia, poi ha lasciato la sua fidanzata. “Se non ci tenevi più, potevi dirmelo anziché prendermi per il c**o, va bene? Mi hai fatto tante storie per i miei gesti.

Di chi mi sono innamorata io? Di un cogl***e. Sentiti libero di fare quello che vuoi. Quando intendevi di essere te stesso ti riferivi a questo? Non ho altro da dirti. C’è dente che mi apprezzerà. Che schifo che mi fai. Ti rendi conto di quello che fai? Avresti dovuto dirmelo prima, anziché provarci“, ha tuonato l’ex schermitrice. In seguito, precisamente a notte fonda, Donnamaria è tornato sui suoi passi e ha tentato un approccio con lei, ma questo è un altro discorso.

In tutto ciò, Edoardo Tavassi ha lanciato pesanti accuse alla Fiordelisi.

Le accuse di Tavassi ad Antonella

Antonella ha trascorso tutta la puntata del GF Vip in lacrime, ma secondo Tavassi si tratta di pura finzione scenica. Edoardo, appena i riflettori della diretta si sono spenti, si è sfogato con Oriana Marzoli che, strano ma vero, ha preso le difese della Vippona. Edoardo ha tuonato:

“Eri una di quelle che diceva che ad Antonella di Edoardo non gliene fregava un ca**o. Ma come donna… Se non gliene frega di Edoardo a cosa stiamo andando ad attaccarci? Vuol dire che sta prendendo la palla al balzo per passare come vittima. Lo capisci? Non c’è nessuna sofferenza reale”.

Oriana Marzoli difende Antonella

“Io parlo come donna“, ha sottolineato Oriana di tutta risposta. In ogni modo, Tavassi è convinto che Antonella stia mentendo e che nell’atteggiamento di Donnamaria non ci sia stata neanche una punta di malizia. Il Vippone ha concluso: