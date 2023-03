GF Vip, urla da fuori contro Nikita e Davide: il gesto di Oriana

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Nikita Pelizon e Davide Donadei sono finiti al centro di parecchie critiche per le parole contro Antonella Fiordelisi. E’ per questo che alcune persone sono andate fuori da Cinecittà per urlare qualcosa ai Vipponi. A sorprendere i fan è stato il gesto di Oriana Marzoli.

GF Vip: urla da fuori contro Nikita e Davide

Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un video di Nikita Pelizon e Davide Donadei che commentavano l’avvicinamento di Antonella Fiordelisi all’altro gruppo della Casa. Le parole dei due hanno fatto infuriare i fan dell’ex schermitrice, che sono andati fuori da Cinecittà muniti di megafono per avvertirla di stare attenta a loro due.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella, in un primo momento, non ha dato peso alle urla perché non era presente in giardino e quindi non le ha sentite con le sue orecchie. Poi, ascoltando i ragionamenti dei compagni d’avventura ha iniziato a rivalutare l’avvertimento dei fan.

Il gesto di Oriana Marzoli

In tutto ciò, a stupire i fan del GF Vip è stata Oriana Marzoli. La prima finalista ha preso le difese di Nikita e Davide. Ha dichiarato: