GF: Vittorio prende una decisione su Greta

Uscito dal GF, Vittorio Menozzi ha finalmente capito da che parte stare. L’ingegnere con la passione per la moda ha preso una decisione su Greta Rossetti e si è esposto su Beatrice Luzzi.

A distanza di qualche giorno dalla sua uscita dal GF, Vittorio Menozzi ha preso una decisione su Greta Rossetti. Durante l’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, incalzato da Alfonso Signorini, ha vuotato il sacco, sottolineando di non voler contribuire alla dinamica costruita dall’ex tentatrice di Temptation Island.

Tornato alla vita reale, Vittorio ha avuto modo di osservare le dinamiche del GF con maggiore lucidità. Si è reso conto che Greta, fin dal suo ingresso nella Casa, non ha fatto altro che creare triangoli. Incalzato da Signorini, Menozzi ha rivelato la sua decisione:

Vittorio ha deciso di lasciare che Greta continui a tessere i suoi triangoli pseudo amorosi. Menozzi, ospite di Verissimo, si è esposto anche su Beatrice Luzzi. Ha dichiarato:

“Il ritorno alla realtà è stato un po’ come una secchiata d’acqua fredda. Anche perché ho passato molto tempo lì dentro. Ho riattaccato nel frattempo un attimo i neuroni, perché sono stati cinque mesi senza carta e penna, e quindi, far andare il cervello ogni tanto era complicato. Riguardo la solitudine che ricerco ho utilizzato l’altra parte di me che si vuole sempre mettere in gioco e raggiungere sempre qualcosa in più di quello che uno ha. Per me migliorare è alla base della crescita e lo scopo della vita. Sono molto soddisfatto, né è valsa la pena tutta la vita. Chi vincerà il Grande Fratello? Io sono più convinto che vincerà Beatrice Luzzi rispetto a Perla Vatiero“.