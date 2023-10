Giacomo Pollino muore a 37 anni in un incidente in moto

Giacomo Pollino muore a 37 anni in un incidente in moto

Un giovane papà di 37 anni, Giacomo Pollino, è morto in un incidente in moto accaduto a Marcellina (Roma) lo scorso venerdì.

La dinamica dell’incidente

Giacomo Pollino viaggiava sulla sua moto, una Yamaha R1, quando all’improvviso ha impattato contro il guard rail ed è finito sbalzato nella scarpata che costeggia la strada.

Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungerlo tra la vegetazione per l’uomo non c’era più nulla da fare. Anche l’eliambulanza che era stata chiamata per non lasciare nulla di intentato, dopo essersi posata al suolo, se n’è andata via vuota.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tivoli. La moto è sotto sequestro e sul corpo di Pollino è stato disposto l’esame autoptico. Stando alle prime ricostruzioni non sembrano coinvolti altri mezzi. Ma sono tanti i commenti di coloro che denunciano la pericolosità di quel tratto di strada, particolarmente dissestato.

Il dolore della famiglia e dei colleghi

Proprio a Marcellina viveva Giacomo Pollino con la moglie e i due figli piccoli. E sempre lì era cresciuto con i genitori e la sorella. La comunità si stringe intorno al lutto della famiglia.

Anche i colleghi del supermercato di Guidonia Montecelio dove l’uomo lavorava sono scioccati: “Una vita spezzata troppo presto, non ci possiamo credere.”