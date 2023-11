Mediaset ha preso la sua decisione su Andrea Giambruno allontanandolo dalla conduzione di Diario del giorno e spostandolo dietro le quinte (come dimostra il suo nome recentemente riapparso tra i titoli di coda del programma): eppure, il giornalista vuole tornare in tv e spera di riprendersi quanto prima la conduzione del format trasmesso su Rete 4.

Giambruno vuole tornare alla conduzione di “Diario del giorno” in tv…

I fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. La rottura con Giorgia Meloni. L’autosospensione. Le segnalazioni all’Ordine dei giornalisti. L’addio alla conduzione di Diario del giorno per tornare dietro le quinte del programma. Il cambio di look dando un taglio al ciuffo. La posizione dell’ex first gentilman, che da giorni è finito nel mirino delle polemiche, appare estremamente delicata. Eppure, Giambruno non solo sembra inarrestabile ma ha continua a far parlare di sé.

Il giornalista è appena tornato a Mediaset e già spera di poter tornare presto alla conduzione del format al quale ha improvvisamente dovuto rinunciare.

La decisione, però, ovviamente spetta alla rete del Biscione che, per il momento, non sembra intenzionata a restituirgli i riflettori.

…ma deve accontentarsi di essere tra i nomi nei titoli di coda del programma

La vita privata e professionale dell’ex conduttore è crollata in un lampo come un castello di carte dopo la messa in onda dei fuorionda che lo vedono protagonista da parte del tg satirico di Antonio Ricci. Nonostante il caos che lo ha travolto, piuttosto che fare mea culpa e riflettere accuratamente sul suo modo di essere e di agire, il giornalista guarda al futurocon l’intenzione di tornare quanto prima davanti alle telecamere.

Pare che chi conosca Giambruno lo abbia descritto come “avvilito” ma in tanti hanno anche sottolineato che ha “tanta voglia di ricominciare” e, soprattutto, riappropriarsi delle redini della conduzione di Diario del giorno.

Per il momento, però, è certo che l’ex conduttore debba “accontentarsi” di restare dietro le quinte come conferma il suo nome che ha ricominciato ad apparire nei titoli di coda del programma trasmesso su Rete 4.