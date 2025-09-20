L'artista milanese è convinto che la collega abbia stravolto il senso della sua canzone "La mia storia tra le dita"

Il cantautore Gianluca Grignani è pronto ad andare per vie legali contro Laura Pausini. Ma qual è il motivo? Il cantautore ha deciso di diffidare la cantante italiana…

Grignani contro Pausini, si arriva alla diffida per la cover de “La mia storia tra le dita”: “Testo stravolto”

Gianluca Grignani è pronto a fare causa a Laura Pausini.

È quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero”, a cui il cantautore milanese, 53 anni, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di arrivare alle vie legali. Ecco le ragioni.

Gianluca Grignani diffida Laura Pausini

Perché il cantautore Gianluca Grignani ha diffidato la Pausini? Quest’ultimo dice che la cantante de “La solitudine” ha stravolto il testo della sua hit “La mia storia tra le dita”, al punto da aver fatto perdere alla canzone “il significato originale”. Il tutto senza averlo preventivamente informato delle modifiche né avere chiesto la sua approvazione.

Il testo “incriminato”

Laura Pausini ha fatto uscire la cover de “La mia storia tra le dita” lo scorso 12 settembre, come primo singolo di un nuovo album “Io canto 2”. Le modifiche al testo “incriminate” riguardano in particolare un unico verso.

Nella versione originale Grignani cantava: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato / ricorda un uomo a volte va anche perdonato” mentre nella cover della Pausini è diventato: “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato / ricorda a volte un uomo va anche perdonato”.

Secondo l’autore di “Destinazione Paradiso”, la richiesta di perdono di uomo alla sua donna tradita si sarebbe trasformata in “un atto d’accusa”. La cover poi, si chiude con la frase “Okay, te ne vai”, che nella canzone uscita nel 1994 si trovava solo nella parte iniziale del testo.

“Laura non mi ha fatto ascoltare il brano. Così mi sono reso delle modifiche solamente grazie alle segnalazioni dei fan quando il singolo è uscito, lo scorso venerdì – ha dichiarato il cantautore milanese a “Il Messaggero”–. Mi sono preso del tempo per riflettere. E quando ho realizzato che la parte semantica è stata stravolta a tal punto che la canzone stessa ha perso il suo significato, ho capito che non potevo restare in silenzio”.

La diffida

Venerdì 19 settembre Gianluca Grignani e Massimo Luca hanno dato mandato al loro legale Giorgio Tramacere “di far recapitare una per con una lettera di diffida a Pausini e al suo entourage per formalizzare l’intervento”. E “tutelare così, in ogni sede, l’integrità dell’opera”. Se il punto di vista degli autori sarà confermato, le possibili conseguenze sono due: un’azione in giudizio per bloccare la diffusione della cover, anche da piattaforme streaming e web, o una richiesta di risarcimento danni.

La risposta dell’entourage

Alle accuse, l’entourage della cantante ha risposto che “le autorizzazioni ci sono tutte e questa storia comincia a essere ridicola”. Già a luglio, quando la vincitrice del Latin Grammy Award nel 2007 per il miglior album pop latino femminile “Io Canto” aveva annunciato “La mia storia tra le dita” come singolo del nuovo disco (Io canto 2), Grignani ne aveva rivendicato la paternità chiedendo di specificare che fosse frutto della sua penna. Da lì era nato un battibecco social, che si era però concluso con un chiarimento. Ora, invece, l’azione è legale.