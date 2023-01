Gianmarco Onestini replica a Giulia Salemi e difende il fratello Luca

Dopo la replica di Giulia Salemi a Luca Onestini, il fratello Gianmarco è intervenuto sulla faccenda, dando un consiglio all’influencer italo-persiana.

A quanto pare, il Vippone è vittima dei leoni da tastiera.

Gianmarco Onestini replica a Giulia Salemi

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Luca Onestini ha attaccato Giulia Salemi, accusandola di leggere solo tweet che lo demoliscono. L’influencer italo-persiana non ha accettato l’attacco del Vippone e ha cinguettato:

“Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

Visto che Luca non può difendersi, è sceso in campo il fratello Gianmarco.

Il cinguettio di Gianmarco Onestini

Gianmarco ha cinguettato:

“Giulia, non potevi dare messaggio più sbagliato: si devono nascondere gli stupidi leoni da tastiera che scrivono certi tweet. Non chi li riceve, non Luca. Un paio di occhiali e più imparzialità ti aiuteranno a vedere anche quelli belli che ci sono per lui che sono tanti”.

Secondo Onestini jr, la Salemi non dovrebbe dare spazio agli haters, visto che suo fratello riceve anche tanti messaggi positivi.

Giulia è imparziale: parola di Gianmarco

Gianmarco non ha alcun dubbio: Giulia è imparziale, motivo per cui sta valutando Onestini solo per sentito dire. Al momento, la Salemi non ha replicato alle accuse.