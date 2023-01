Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Luca Onestini si è scagliato contro Giulia Salemi per i tweet mostrati in diretta.

L’influencer italo-persiana non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, Giulia Salemi ha mostrato ai Vipponi alcuni tweet sul loro conto. Ad uscirne più infastidito è stato Luca Onestini che, appena i riflettori si sono spenti, ha tuonato:

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. […] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.