GF Vip, topi in cucina terrorizzano i concorrenti: "Grossi come pantegane"

Come vuole la tradizione, anche quest’anno sono stati avvistati topi nella casa del GF Vip.

I primi a rendersi conto dei nuovi ospiti sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli. Quest’ultimo è apparso a dir poco terrorizzato.

I topi sono tornati a far compagnia ai concorrenti del GF Vip. In ogni edizione del reality più spiato d’Italia, questi simpatici animaletti fanno incursione nel loft e provocano reazioni diverse. Questa volta, ad accorgersene sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli.

I due erano in cucina e hanno visto qualcosa muoversi. Poco dopo, hanno iniziato a sentire dei rumori sopra i pannelli del soffitto.

Antonino, prendendo una scopa per battere contro il soffitto, si è rivolto agli autori e ha esclamato: “Guardate che ci sono i topi!“. Andrea, terrorizzato, ha replicato:

“Fratè ti prego non li stuzzicare. Anto sicuro sono topi, 100%. Ma è uno soltanto o più? Sì, oddio sì sono loro, sono proprio quelli grossi come pantegane. Dai non gli rompere le scatole ti prego. Non è che sfondano qualcosa e poi entrano ovunque? Che dici? L’anno scorso un concorrente si è svegliato e ha messo il piede su un topo?! Ma che stai a dì dai finiscila. Dai fratè ti prego, no non mi avvicino e non mi affaccio nel mobile! Non hai capito, forse tu non hai capito. No fratè te non hai capito, io c’ho proprio paura in questo momento. Poi dobbiamo scappare alle due di notte. Non li stuzzicare. Smettila che ho paura davvero”.