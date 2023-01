Ginevra Lamborghini torna a parlare di Antonino: "Mi sento nel suo harem"

Anche se la sua permanenza al GF Vip è stata brevissima, Ginevra Lamborghini continua a far discutere per il rapporto ambiguo con Antonino Spinalbese.

Nelle ultime ore, l’ex Vippona ha ammesso che si sente “nel suo harem“. Cosa intende?

Intervistata dal settimanale Chi, Ginevra Lamborghini è tornata a rilasciare dichiarazioni su Antonino Spinalbese. Nessuno dei due ha mai parlato con chiarezza del rapporto instaurato al GF Vip, ma lei dovrebbe ancora essere fidanzata con “Scucugnù”. Nonostante tutto, la sorella di Elettra ha confessato che si sente parte dell’harem del Vippone.

Ginevra ha dichiarato:

“Il GF Vip non mi ha tolto nulla. Forse un po’ di privacy perché vengo riconosciuta da qualcuno quando vado per strada o a fare la spesa? Non è propriamente un male. Dall’altra mi ha dato una moltitudine di cose che fatico ad elencare: mi ha aiutato a mettermi a fuoco come persona, dal punto di vista individuale, relazionale e, persino, in relazione al mondo. È stato un percorso immersivo, quel viaggio mi è stato congeniale e lo è tuttora. E anche gli strascichi sono positivi. Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: ‘Io non sono così con tutti”. E allora mi sento benvenuta nel suo harem ‘”.

La Lamborghini ha continuato ad essere ambigua, ma ha sottolineato che si sente parte dell’harem di Antonino.

Mentre Ginevra parla del suo rapporto con Antonino al settimanale Chi, Spinalbese fa la stessa cosa con i coinquilini del GF Vip.

L’ex parrucchiere ha dichiarato:

“Con lei ci sono cose in sospeso e prima o poi parleremo di tutto perché ne ho bisogno. Con lei però c’è una cosa reale. Fino a che non ci diremo tutto e parleremo non potrò vedere chiaro e sentirmi pulito. Non mi va di farlo in tv, anche perché non voglio metterla in difficoltà. Io quando tengo a qualcuno non voglio metterlo in una posizione scomoda. Non so se è fidanzata o meno e chissà se l’ha capito lei. Uscito da qui voglio collegare i punti e capire tutto. Già adesso credo di aver capito qualcosa, certi puntini, però fuori parleremo e andrà tutto per il meglio”.