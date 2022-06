CI ha lasciati Gianni Clerici all'età di 92: è stato uno tra i più grandi giornalisti sportivi italiani. Nel 2006 è entrato nella Hall of fame del Tennis.

Ha forgiato un esercito, un paio di generazioni di appassionati del tennis, e di aspiranti giornalisti di tennis. Da giovane giocatore, crescendo penna narrante di questo sport che amava e ammirava con tutto se stesso.

Gianni Clerici scriveva di tutto, non solo di tennis, ed è arrivato persino a scrivere per se stesso:

«Quanto a me ritengo di poter paragonare la mia vicenda a quella di un tale che, rinvenuto un brandello di spartito, si sia reso conto di avere di fronte alle note di una sublime sinfonia dispersa per il Capriccio degli dei e si è sentito in dovere di ricucire quanto più possibile l’intera composizione: è quello che ho cercato di fare da solo, e con l’aiuto di altri appassionati».