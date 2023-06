Dopo la lite avvenuta con Tiberio Timperi a Unomattina, Gianni Ippoliti ha rotto il silenzio. Nel corso di una diretta social, ha ammesso che sono anni che tra lui e il conduttore ci sono tensioni.

Nel corso dell’ultima puntata di Unomattina, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi hanno avuto una lite in diretta tv, che si è conclusa con l’uscita di scena del primo. Durante una diretta Instagram con Davide Maggio, Gianni ha vuotato il sacco, raccontando nei dettagli cosa è successo. Ha esordito:

Ippoliti ha sottolineato che sono anni che ha problemi di questo tipo con Tiberio. Questa volta, però, il motivo scatenante è da rintracciare nella notizia del divorzio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Gianni ha raccontato:

A questo punto, Gianni si è lasciato andare ad un lungo sfogo:

“Ho fatto il possibile per salvarlo, per dargli una mano, ma più di questo non potevo fare. Non sono capace di salvare più di così. E’ una reazione a quello che io dico, ad alcune notizie in particolare, se cito due o tre personaggi (…) Se mentre parlo c’è un borbottio continuo, diventa più difficile in diretta lavorare, cercare di rendere il meglio. (…) Qual è il fastidio che io do per questa rassegna stampa che dura da vent’anni? Io arrivo dieci minuti prima della trasmissione, appoggio i giornali, leggo e me ne torno a casa, perché io lavoro da solo (…) Non ho rapporti di nessun tipo”.