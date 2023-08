Gianni Sperti fuori da Uomini e Donne? L'opinionista non lo esclude e non si ...

L’operazione di pulizia dal trash non sembra lo riguardi. Non sembrava fino all’ultima intervista. Gianni Sperti è una presenza fissa, ma soprattutto storica di Uomini e Donne, dal 2003 tra i protagonisti del dating show di Canale Cinque. Sulle derive rissose, con tanto di “bip” del programma di Maria De Filippi talvolta ci ha fatto qualche risata sopra. In varie occasioni, quando il gioco non faceva più ridere, prendeva posizioni nette. Ma che futuro avrà il ballerino e opinionista?

È quello che si sono domandati a Novella 2000. In una intervista rilasciata al rotocalco rosa l’opinionista Sperti non ha escluso possibili cambiamenti in studio e nelle trame dello spettacolo. Ma anche possibili turnover di alcuni volti. Tina Cipollari, finita nel mirino degli acerrimi nemici, è convinta che da settembre sarà lì, al suo posto, come sempre. E Gianni Sperti? Sarà al fianco della Vamp?

“Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati”, rivela Sperti. “Questo – riflette l’ex ballerino – ha dato un barlume di speranza, ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

Nell’attesa, però, l’opinionista non si dice sorpreso, nel caso la “mannaia” di Pier Silvio Berlusconi dovesse decapitare anche lui.

“Ovviamente mi dispiacerebbe – ammette – sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: “Gianni, ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile”, per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Per il momento mi godo il presente, poi chissà..”.

“Di certo – risponde convinto – resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei. Quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle. Oggi la gente è stressata, lavora molto, è stanca dei guai, ha bisogno di sorridere, ma nello stesso momento di ascoltare parole positive per andare avanti e credere in sé stessa”.

Gianni Sperti è altrettanto convinto che “proporre trasmissioni che trattano sempre di argomenti negativi non faccia bene alla popolazione, anzi va a fomentare ancora di più il malessere interiore”.