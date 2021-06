Gigi D’Alessio e Denise Esposito, fonte vicina alla coppia: “Stanno bene, è una relazione solida”

La relazione tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito è stata confermata da una fonte vicina alla coppia che ha descritto la relazione come un “vero amore”.

Il cantante Gigi D’Alessio e Denise Esposito sembrano essere una coppia a tutti gli effetti: a confermarlo non ci sarebbe soltanto il video nel quale sono stati recentemente ripresi insieme e che si è rapidamente diffuso online ma anche fonti vicine ai diretti interessati.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la conferma della relazione

Sembra ormai ufficiale: Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono una coppia.

La relazione tra il cantante e la sua nuova compagna, di origini napoletane al pari di D’Alessio e di 26 anni più giovane, si protrae da oltre un anno. In questo periodo, l’uomo ha tentato di tenere la sua storia d’amore lontana dai riflettori e dai pettegolezzi tipici del gossip.

La liaison, tuttavia, non è sfuggita allo sguardo attento dei fan che hanno notato Gigi D’Alessio in compagnia della 28enne Denise Esposito mentre si concedevano una romantica passeggiata tenendosi per meno.

La scena è stata immortalata in un video, pubblicato sui social e condiviso molteplici volte.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, fonte vicina alla coppia: “Stanno bene”

La love story tra il cantante e Denise Esposito è stata confermata non solo dal video postato sul web ma anche da un’amica della ragazza che, intervistata dal settimanale Di Più, ha dichiarato: “Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata.

Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”.

La medesima fonte, inoltre, ha garantito che il primo incontro tra Gigi D’Alessio e la 28enne risale all’estate del 2020: i due, infatti, si sono incontrati in occasione di un evento organizzato a Capri.

La relazione, quindi, pare essersi già consolidata al punto da procedere con le presentazioni in quanto il cantante avrebbe fatto incontrare alla nuova compagna i suoi figli (Claudio, Ilaria e Luca).

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, fonte vicina alla coppia: “È vero amore”

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, Denise Esposito compirà 29 anni il prossimo novembre, è originaria di Napoli e frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Il padre della giovane donna è un generale di Brigata. In contesto familiare, poi, la nuova compagna di Gigi D’Alessio pare essere molto legata al fratello Manuel, di tre anni più grande.

Sempre al settimanale Di Più, gli amici della 28enne hanno descritto il rapporto della coppia nel seguente modo: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora”.