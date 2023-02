Giletti contro Cospito: "Poverino? Ce lo mettiamo in testa o no?"

Massimo Giletti ha sbottato sul caso Cospito e 41-bis durante la puntata di “Non è l’Arena”, su La7: “Non possiamo andare in una sola direzione!”.

Massimo Giletti furioso durante la puntata di ieri – domenica 12 febbraio – di “Non è l’Arena“, anda in onda su La7. Il conduttore si è scagliato contro chi definisce:

«[…] poveri i mafiosi e Cospito, che durante il carcere duro possono vedere i familiari una sola volta al mese. E i familiari delle vittime di mafia cosa devono dire! Non possiamo andare in una sola direzione. Ce lo mettiamo in testa o no? Vogliamo andare sempre nell’ipergarantismo?».