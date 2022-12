Ginevra Lamborghini ha mentito sul Covid? La cantante rompe il silenzio

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato l’imminente ritorno in Casa di Ginevra Lamborghini.

La cantante potrà essere ospite del reality appena risulterà negativa al Covid. I fan, però, credono che lei non sia malata e abbia mentito. Qual è la verità?

Ginevra Lamborghini ha mentito sul Covid?

Ginevra Lamborghini tornerà al GF Vip come ospite per qualche giorno. A decidere di reintegrarla con un ruolo diverso è stata la produzione del reality, in modo da creare qualche dinamica interessante con Antonino Spinalbese. La cantante è positiva al Covid, per cui potrà entrare in Casa appena sarà negativa.

Secondo i fan, però, Ginevra ha mentito e non ha contratto il Coronavirus. Molti credono che sia una scusa perché, a giorni, Antonino dovrebbe momentaneamente lasciare il GF per un piccolo intervento.

Ginevra Lamborghini rompe il silenzio

Davanti all’accusa di aver mentito sul Covid, la Lamborghini ha deciso di rompere il silenzio. Via Instagram, Ginevra ha mostrato l’esito del tampone, dove compare la scritta “positivo“. Ha dichiarato:

“Parliamo di cose serie e non di freg**ce. Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta? (…) Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno”.

Ginvera è davvero positiva al Covid

Ginevra ha anche mostrato i medicinali e gli integratori che sta prendendo per combattere il Covid. Pertanto, ha davvero contratto la malattia ed entrerà al GF Vip soltanto quando risulterà negativa.