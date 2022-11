Giorgia Meloni con la figlia a Bali: l'ironia di Fiorello

Durante la sua diretta a Aspettando Viva Rai 2 Rosario Fiorello si è inseito con la sua solita ironia sulla polemica delle ultime ore e riguardante Giorgia Meloni, che ha portato con sé sua figlia Ginevra a Bali.

Fiorello: l’ironia su Giorgia Meloni

Rosario Fiorello ha ironizzato sulla polemica che si è scatenata nelle ultime ore sui social a causa della presenza di Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, insieme alla premier a Bali. “Meloni fa la madre. Non si può polemizzare su questo basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Che Berlusconi non si portava nessuno?… figli, nipoti. Prodi? Draghi? Si portava Di Maio e la balia di Di Maio”, ha dichiarato Fiorello prendendo le parti della premier.

Il celebre showman, che presto sarà al timone di Viva Rai 2, ha anche lanciato una proposta ironica alla Meloni affermando di voler fare da “tato” per sua figlia:

“Io voglio parlare alla donna Giorgia, sapete avete letto sui giornali Giorgia ha fatto da tata alla mia figlia più grande, è stata bravissima come tata e allora le voglio rendere il favore. Per ripagare tutto quello che hai fatto per me e mia figlia io vengo e faccio da tato a Ginevra.

Sarò il tuo depu-tato a 3 euro l’ora”.

La replica di Giorgia Meloni

Dopo la polemica da cui è stata investita nelle ultime ore, Giorgia Meloni ha replicato affermando dche continuerà a portare con sé sua figlia dove e quando le pare. “La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è.

Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”, ha dichiarato la premier via social in risposta alle polemiche sulla vicenda.