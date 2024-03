Libano, Giorgia Meloni in visita: l'agenda della premier

Questa mattina la premier Giorgia Meloni atterrerà in Libano per visitare i militari italiani in Libano, mentre in serata è attesa la cena con il primo ministro del paese.

La Premier Giorgia Meloni è attesa questa mattina in Libano per una giornata piena di incontri. La prima tappa sarà Shama dove visiterà i contingenti militari italiani impegnati nella missione Onu Unifil e in quella bilaterale Mibil. In serata si recherà invece a Beirut dove avrà luogo una cena di lavoro con il primo ministro Najib Mikati.

Prima tappa

La prima visita di Giorgia Meloni in Libano avrà luogo a Shama, dove la premier incontrerà i militari italiani nella missione Onu Unifil e in quella bilaterale Mibil. Si tratta di un incontro che era già stato fissato nel periodo natalizio dell’anno scorso, ma poi tutto è saltato per alcuni problemi di salute del Presidente del Consiglio.

I militari italiani impegnati nella Linea Blu, zona che separa virtualmente il Libano da Israele e che è stata tracciata nel 2000 dalle Nazioni Unite, sono circa un migliaio. Le nostre forze hanno lo scopo di allontanare da questo confine i gruppi di Hezbollah tentando di farli arretrare fino al fiume Litani. Un obiettivo che però sembra praticamente impossibile se prima non si raggiunge una pace a Gaza.

La cena

Di sera invece Giorgia Meloni terrà una cena di lavoro con il primo ministro del paese, Najib Mikati, dove l’argomento principale non potrà che essere la situazione in Medio Oriente. Non è la prima volta che i due leader si incontrano, l’avevano già fatto in Italia il 16 marzo e la premier si è confrontata più volte con Mikati dopo l’attentato di Hamas del 7 ottobre.

L’Italia ha da sempre sostenuto la volontà di garantire la sicurezza del Libano ed entrambi i leader sembrano concordi sulla necessità di dover fare qualsiasi cosa per evitare che il conflitto a Gaza si allarghi, cercando di migliorare la mediazione tra il governo libanese e quello israeliano.