Giovanna Civitillo, bufera sul figlio: “Sono stata fraintesa”

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è stata travolta da una vera e propria bufera per quanto da lei stessa dichiarato a Domenica In in merito alla sua carriera e a suo figlio.

Giovanna Civitillo: la bufera

A Domenica In Giovanna Civitillo ha confessato di aver abbandonato la sua carriera di ballerina per costruire insieme a Amadeus una famiglia e ha anche aggiunto di aver appeso le scarpette al chiodo quando suo figlio, José Alberto, le avrebbe detto di non voler vederla ballare.

La vicenda ha scatenato una vera e propria bufera in rete e la moglie del celebre conduttore si è trovata costretta a chiarire le sue parole:

“Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! Quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare. Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato.

Felice, determinata e senza nessun rimpianto!”, ha affermato Giovanna Civitillo.

Giovanna Civitillo: la carriera

A Domenica In la moglie di Amadeus aveva affermato di aver dovuto rinunciare ad alcuni dei suoi sogni per via della famiglia: “Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Mi ha stravolto la vita“, ha ammesso, e ancora: “Quando vado a teatro piango al momento dell’applauso, perché mi è costato rinunciare ad una cosa che per me era importante“.

Sui social in tanti sono intervenuti sulla questione, affermando che una donna non dovrebbe trovarsi nella condizione di scegliere tra la carriera e la famiglia. Giovanna Civitillo ha dunque specificato di esser stata fraintesa.

Giovanna Civitillo e Amadeus

L’amore tra la showgirl e il celebre conduttore è esploso durante il programma L’Eredità. Nel 2009 i due sono convolati a nozze e hanno avuto un figlio, José Alberto. Nel 2019 si sono sposati per la seconda volta, rinnovando le loro promesse.