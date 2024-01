Gisele Bündchen in lutto: è morta la madre

Terribile lutto per la supermodella Gisele Bündchen: è morta l’adorata madre Vania Nonnenmacher. La donna aveva 75 anni e lottava da qualche tempo contro il cancro. L’addio della top model è commovente.

Gisele Bündchen sta vivendo giorni molto difficili. La supermodella ha dovuto dire addio all’adorata mamma Vania Nonnenmacher, morta domenica 28 gennaio 2024 all’età di 75 anni. L’ex angelo di Victoria’s Secret, 43 anni, ha annunciato sui social il terribile lutto che sta vivendo.

Via Instagram, Gisele Bündchen ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono con la madre. A didascalia, ha scritto:

“Il miglior modello di amore, forza, compassione, coraggio e grazia. (…) Fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che sarai sempre a vegliare su di noi. Sei stata un angelo sulla terra, aiutando sempre chiunque ti circondasse. Sono molto grata di essere tua figlia e di aver imparato da te. Conserverò sempre con affetto i bellissimi ricordi che abbiamo condiviso e vivrò per i valori che mi hai insegnato. Vivrai per sempre attraverso le tante vite che hai toccato”.